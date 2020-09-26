|
Кедми: Беларусь развернулась в сторону РФ, так как другого выхода у нее нет
26.09.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси продолжаются крупные демонстрации, политические аналитики дают оценку происходящих событий и высказывают свои взгляды на белорусские перспективы. Текущую ситуацию в Беларуси в рамках программы "Особая папка" на израильском телеканале ITON.TV прокомментировал известный эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
"С Западом покончено, Беларусь окончательно развернулась в сторону России, потому что другого выхода у нее нет. Белорусы не хотят идти в сторону украинского Майдана. В Беларуси будет новая Конституция, пройдут выборы. И новое руководство, которое выберут, оно немного (а может, и много) будет отличаться от нынешнего, будет заключать новое соглашение в рамках Союзного государства", – полагает Кедми.
© Sputnik / Виктор Толочко
Массовые
Комментарий политического эксперта Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия через какое-то время заключат новый договор о Союзном государстве, считает израильский эксперт Яков Кедми.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)