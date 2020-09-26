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Кедми: Беларусь развернулась в сторону РФ, так как другого выхода у нее нет

26.09.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Политика
Кедми: с Западом покончено, Беларусь повернулась к России

В Беларуси продолжаются крупные демонстрации, политические аналитики дают оценку происходящих событий и высказывают свои взгляды на белорусские перспективы. Текущую ситуацию в Беларуси в рамках программы "Особая папка" на израильском телеканале ITON.TV прокомментировал известный эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

"С Западом покончено, Беларусь окончательно развернулась в сторону России, потому что другого выхода у нее нет. Белорусы не хотят идти в сторону украинского Майдана. В Беларуси будет новая Конституция, пройдут выборы. И новое руководство, которое выберут, оно немного (а может, и много) будет отличаться от нынешнего, будет заключать новое соглашение в рамках Союзного государства", – полагает Кедми. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий политического эксперта Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Беларусь и Россия через какое-то время заключат новый договор о Союзном государстве, считает израильский эксперт Яков Кедми.
 
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