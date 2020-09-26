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На женской акции в Минске при проверке документов задержаны три журналистки

26.09.2020 17:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Во время проверки документов силовики задержали трех журналисток, освещавших в центре Минска традиционную женскую акцию протеста: Марию Войтович ("Еврорадио"), Екатерину Карпицкую ("Наша Ніва") и Александру Эльбаум (tut.by).

Около 20 журналистов находилось напротив кафе "Зерно" на проспекте Независимости возле въезда на улицу Краснозвездную.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 сентября. Во время проверки документов силовики задержали трех журналисток, освещавших в центре Минска традиционную женскую акцию протеста: Марию...
 
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