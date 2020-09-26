Женский марш в Минске вновь завершился задержаниями

Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Около двух часов продолжался в Минске традиционный субботний женский марш.

Изначально женщин приглашали прийти к площади Победы на "репетицию инаугурации Светланы Тихановской", затем место сбора перенесли к Комаровскому рынку, откуда начинались предыдущие акции.

Около 14.45 колонна численностью примерно 300 человек двинулась от сквера возле Комаровского рынка к проспекту Независимости. Женщины периодически скандировали "Жыве Беларусь!" и "Далучайся!".

Перед началом шествия были задержаны несколько участниц акции. Кроме того, милиция задержала пожилого мужчину и 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Ее впоследствии выпустили на улице Козлова.

В момент прохождения шествия возле торгового центра "Импульс" возле колонны остановились шесть микроавтобусов. Из них выбежали силовики в зеленой форме и балаклавах и задержали еще несколько участниц, а также одного парня.

Колона остановилась, и участницы шествия вступили в спор с силовиками. Спустя некоторое время собравшиеся возобновили движение. Возле кафе "Лидо" на площади Якуба Коласа вновь подъехали силовики на микроавтобусах и задержали около десятка человек. Многие женщины разбежались. Оставшиеся участницы марша на время разделились и стояли по разным сторонам проспекта, затем вновь объединились в колонну и продолжили движение в направлении площади Победы.

В момент, когда колонна попыталась перейти проезжую часть, возле магазина "Электросила", силовики на микроавтобусах вновь попытались начать задержания, но успевшие перейти дорогу участницы шествия разбежались. Позднее они вновь воссоединились и двинулись к площади Победы двумя колоннами по тротуарам с обеих сторон проспекта Независимости. Колонна численностью около 300 человек почти дошла до площади Победы, где, завидев стоящих силовиков, развернулась и пошла в обратную сторону к площади Якуба Коласа.

Женщины не успели дойти до площади: подъехало более десятка автобусов, из них вышли сотрудники милиции в касках и бронежилетах, а также омоновцы в оливковой униформе. Колонна рассеялась в прилегающих дворах. Силовики начали преследовать их, в частности, между проспектом и улицей Красной, за белорусскоязычной гимназией № 23. Несколько человек задержали.

На противоположной стороне проспекта около полутора десятков женщин выстроились в цепь. Примерно в 16.30 к журналистам, освещавшим акцию, подошли силовики и начали проверять документы, в том числе редакционные задания. Трех корреспондентов задержали: Марию Войтович ("Еврорадио"), Екатерину Карпицкую ("Наша Ніва") и Александру Эльбаум (tut.by).

Вдоль проспекта между площадью Якуба Коласа и перекрестком с улицей Козлова продолжилась зачистка. Задержали, в частности, женщину, которая сидела с цветами и просила отпустить ее дочь. Возле дома № 46 по проспекту Независимости схватили парня, который шел с девушкой.

В 17.05 была открыта станция метро "Площадь Победы", которая не работала в течение четырех часов.

В списке задержанных, который составляют правозащитники, пока 49 фамилий, в том числе журналистки "Белсата" Мария Гриц и Юлия Мотузова (отпущена). Неделю назад, по данным МВД, в столице было задержано 415 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женский марш в Минске вновь завершился задержаниями Минск, 26 сентября. Около двух часов продолжался в Минске традиционный субботний женский марш. Изначально женщин приглашали прийти к площади Победы на "репетицию...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.