Глава офиса Зеленского предложил участникам ТКГ встречаться каждую неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область и провел совещание, посвященное работе трехсторонней контактной группы (ТКГ), сообщила пресс-служба офиса главы государства.

По итогам последнего заседания ТКГ полпред России Борис Грызлов подчеркнул, что документ грубо нарушил минские и нормандские договоренности и резолюцию Совета Безопасности ООН. Представители Донецкой народной республики заявили, что до тех пор, пока постановление Верховной Рады о выборах не будет приведено в соответствие с Минскими соглашениями, работа группы останется заблокированной. Это связано с постановлением Рады о местных выборах на Украине 25 октября, в соответствии с которым запрещено их проведение на неподконтрольной части Донбасса.

Совещание с Зеленским

"На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран "нормандской четверки" в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе", - говорится в официальном сообщении офиса украинского лидера.

"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру в Донбассе был возможен", - сказал президент Украины.

Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.

С целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" руководитель офиса президента Андрей Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.

"Я хотел бы попросить представителей трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - отметил Андрей Ермак.

После чего добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.