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Макрон: Лукашенко должен уйти

27.09.2020 10:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

 

Минск, 27 сентября. Александр Лукашенко "должен уйти", считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

"То, что происходит в Беларуси, – это кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти", – цитирует Макрона французское издание.

Президент Франции также заявил, что "впечатлен мужеством демонстрантов" в Беларуси. "Они знают, на какой риск идут, устраивая шествия каждые выходные, и, тем не менее, они продолжают движение за демократию в этой стране, которая так долго была лишена ее", – добавил Макрон. Особое уважение, по его словам, вызывают белорусские женщины, которые каждую субботу проводят мирные шествия.

Макрон считает, что Россия может сыграть свою роль в поисках урегулирования политического кризиса в Беларуси. "Я разговаривал с Владимиром Путиным 14 сентября, в день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к принятию реальных итогов выборов и освобождению политических заключенных", – заявил президент Франции.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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  Минск, 27 сентября. Александр Лукашенко "должен уйти", считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche. "То, что происходит в...
 
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