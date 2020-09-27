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Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

27.09.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводит интенсивные контакты для побуждения сторон прекратить огонь и приступить к переговорам, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Sputnik /
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"В связи с обострением ситуации вокруг Нагорно-Карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации", - сказала она.

Так, в воскресенье в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном глава МИД России выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых.

"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили о подготовке разговора Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана.

Разговор с главой МИД Турции

В воскресенье Сергей Лавров и турецкий коллега Мевлют Чавушоглу по телефону обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

"27 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого проведен обмен мнениями по ситуации, складывающейся в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Лавров и Чавошуглу также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел России провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Турции, также планируется разговор с главой МИД Азербайджана.
 
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