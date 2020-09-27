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В центр Минска стянута спецтехника, много силовиков и военных  

27.09.2020 13:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. С утра 27 сентября в центр Минска стянута милицейская и военная техника.

Площадь Независимости — в металлическом ограждении. Наблюдается скопление силовиков и военных с автоматами на площади Победы и возле стелы "Минск — город-герой". Стела по периметру огорожена колючей проволокой. Здесь же, возле гостиницы "Планета", находится командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, передает корреспондент БелаПАН.

Проспект Победителей от улицы Орловской в сторону стелы перекрыт.

С утра телеграм-каналы и пользователи соцсетей сообщали о превентивных задержаниях в разных местах города.

"По техническим причинам" не работают рестораны KFC и "Бургер кинг" на улице Немига, а также "Макдональдс" на Фрунзенской.

27 сентября в Минске и других городах Беларуси планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен. Сегодня он пройдет под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента". Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 сентября. С утра 27 сентября в центр Минска стянута милицейская и военная техника. Площадь Независимости — в металлическом ограждении. Наблюдается...
 
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