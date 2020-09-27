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В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться
27.09.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться.
БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. В разных местах Минска силовики задерживают людей, не давая им собраться. Задержания происходят на проспектах Победителей и Машерова, на улицах...
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