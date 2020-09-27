Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. На проспекте Победителей задержаны как минимум четыре человека.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, возле бизнес-центра "Роял Плаза" сотрудники ОМОНа подошли проверить сумки у двоих парней и девушки. У девушки был бело-красно-белый флаг. После этого у всех троих забрали телефоны, задержали и увели во дворы за бизнес-центром.

Еще одного парня задержали возле торгового центра "Галерея". Сам ТЦ сегодня не работает.

Милиция предупреждает журналистов, чтобы они находились на безопасном расстоянии и "не мешали работать" силовикам, — в противном случае к ним будет применена статья 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Победителей начались задержания Минск, 27 сентября. На проспекте Победителей задержаны как минимум четыре человека. Как сообщает корреспондент БелаПАН, возле бизнес-центра "Роял Плаза" сотрудники...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.