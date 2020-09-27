Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым резкое обострение положения в Нагорном Карабахе и выразил озабоченность в связи с обстрелами вдоль линии соприкосновения, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым. Министры обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения.

"С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в ведомстве.

Ранее Лавров провел телефонный разговор армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, а также главой МИД Турции.

Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно в воскресенье утром. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации.

Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.