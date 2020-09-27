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Многотысячная колонна участников марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей
27.09.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Несмотря на усилия силовиков, участникам традиционного воскресного марша удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна демонстрантов вышла на проезжую часть проспекта Победителей.
Дорога от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости перекрыта машинами ГАИ. Возле музея Великой Отечественной войны находится громкоговоритель, милиция предупреждает собравшихся о незаконности акции. Людей просят "проявить благоразумие" и разойтись — иначе к ним будет применена физическая сила и спецсредства.
Демонстранты в ответ хлопают, скандируют "Жыве Беларусь!", "Уходи!".
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. Несмотря на усилия силовиков, участникам традиционного воскресного марша удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна демонстрантов вышла...
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