Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей в Минске.

Часть людей находится на перекрестке проспекта с улицей Мельникайте, возле Дома профсоюзов и гостиницы "Юбилейная", еще часть — на другой стороне проспекта, на мостике недалеко от гостиницы "Беларусь" и на набережной Свислочи.

Некоторые набросили на плечи бело-красно-белые флаги, периодически скандируют "Жыве Беларусь!" и аплодируют.

Приехало несколько десятков микроавтобусов с силовиками в черном. Они начали оттеснять людей в сторону улицы Мельникайте и гостиницы "Планета". Начались задержания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей, начались задержания Минск, 27 сентября. Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей в Минске. Часть людей находится на перекрестке проспекта с улицей Мельникайте,...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.