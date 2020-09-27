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Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей, начались задержания

27.09.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей в Минске.

Часть людей находится на перекрестке проспекта с улицей Мельникайте, возле Дома профсоюзов и гостиницы "Юбилейная", еще часть — на другой стороне проспекта, на мостике недалеко от гостиницы "Беларусь" и на набережной Свислочи.

Некоторые набросили на плечи бело-красно-белые флаги, периодически скандируют "Жыве Беларусь!" и аплодируют.

Приехало несколько десятков микроавтобусов с силовиками в черном. Они начали оттеснять людей в сторону улицы Мельникайте и гостиницы "Планета". Начались задержания.


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 сентября. Около тысячи человек собралось в районе проспекта Победителей в Минске. Часть людей находится на перекрестке проспекта с улицей Мельникайте,...
 
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