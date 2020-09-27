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Колонна протестующих двинулась от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова
27.09.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Десятки тысяч участников марша двинулись от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова в сторону улицы Даумана.
Перед этим более получаса они стояли на перекрестке проспектов Победителей и Машерова, ожидая других протестующих, которые стекались к стеле "Минск — город-герой" с разных мест города. Милиция периодически предупреждала собравшихся о незаконности акции. Через громкоговоритель зачитывались выдержки из закона о массовых мероприятиях, людей просили не провоцировать столкновения с органами правопорядка. В перерывах из динамиков громко звучали провластные патриотические песни, заглушающие лозунги демонстрантов.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. Десятки тысяч участников марша двинулись от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова в сторону улицы Даумана. Перед этим более...
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