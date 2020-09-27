Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Десятки тысяч участников марша двинулись от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова в сторону улицы Даумана.

Перед этим более получаса они стояли на перекрестке проспектов Победителей и Машерова, ожидая других протестующих, которые стекались к стеле "Минск — город-герой" с разных мест города. Милиция периодически предупреждала собравшихся о незаконности акции. Через громкоговоритель зачитывались выдержки из закона о массовых мероприятиях, людей просили не провоцировать столкновения с органами правопорядка. В перерывах из динамиков громко звучали провластные патриотические песни, заглушающие лозунги демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колонна протестующих двинулась от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова Минск, 27 сентября. Десятки тысяч участников марша двинулись от стелы "Минск — город-герой" по проспекту Машерова в сторону улицы Даумана. Перед этим более...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.