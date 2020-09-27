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НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
27.09.2020 17:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен - Sputnik. НАТО призывает стороны конфликта прекратить
Минобороны Армении
В Североатлантическом альянсе выразили глубокую обеспокоенность "сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта". Там также отметили, что боевые действия уже привели к жертвам среди мирного населения, в связи с чем призвали немедленно их прекратить.
Альянс риидерживается позиции, что у этого конфликта нет военного решения, а значит, стороны должны вернуться к переговорам по мирному разрешению сложившейся ситуации.
Кроме того, в заявлении отмечается, что "НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ".
Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье уже провел переговоры со своими коллегами – главой МИД Азербайджана
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У конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения, стороны должны возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации, убеждены в Североатлантическом...
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