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НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

27.09.2020 17:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен - Sputnik. НАТО призывает стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, говорится в распространенном в воскресенье заявлении специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.

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В Североатлантическом альянсе выразили глубокую обеспокоенность "сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта". Там также отметили, что боевые действия уже привели к жертвам среди мирного населения, в связи с чем призвали немедленно их прекратить.

Альянс риидерживается позиции, что у этого конфликта нет военного решения, а значит, стороны должны вернуться к переговорам по мирному разрешению сложившейся ситуации.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ".

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье уже провел переговоры со своими коллегами – главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. У Сергея Лаврова также состоялся разговор с главой МИД Турции. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения.

 
Теги: Минск
 
 
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У конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения, стороны должны возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации, убеждены в Североатлантическом...
 
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