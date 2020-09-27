НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен - Sputnik. НАТО призывает стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе , говорится в распространенном в воскресенье заявлении специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.

В Североатлантическом альянсе выразили глубокую обеспокоенность "сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта". Там также отметили, что боевые действия уже привели к жертвам среди мирного населения, в связи с чем призвали немедленно их прекратить.

Альянс риидерживается позиции, что у этого конфликта нет военного решения, а значит, стороны должны вернуться к переговорам по мирному разрешению сложившейся ситуации.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ".

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье уже провел переговоры со своими коллегами – главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном . У Сергея Лаврова также состоялся разговор с главой МИД Турции . Глава российского внешнеполитического ведомства выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения.