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Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюскинцев

27.09.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюкинцев.

Хвост колонны только что прошел площадь Бангалор. Сразу же после этого ГАИ перекрыла проезд по улице Орловской в сторону проспекта Независимости.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 сентября. Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюкинцев. Хвост колонны только что прошел площадь Бангалор. Сразу же...
 
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