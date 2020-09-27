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Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюскинцев
27.09.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюкинцев.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. Дойдя до проспекта Независимости, демонстранты свернули в сторону парка Челюкинцев. Хвост колонны только что прошел площадь Бангалор. Сразу же...
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