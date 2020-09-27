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Демонстранты по улице Сурганова подходят к проспекту Независимости
27.09.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Демонстранты подходят к проспекту Независимости по улице Сурганова. Хвост колонны тем временем еще не дошел до площади Бангалор.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. Демонстранты подходят к проспекту Независимости по улице Сурганова. Хвост колонны тем временем еще не дошел до площади Бангалор. Очевидцы...
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