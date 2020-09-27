Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Демонстранты подходят к проспекту Независимости по улице Сурганова. Хвост колонны тем временем еще не дошел до площади Бангалор.



Очевидцы сообщают, что в район площади Победы стянута военная и милицейская техника, много силовиков в шлемах и со щитами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты по улице Сурганова подходят к проспекту Независимости Минск, 27 сентября. Демонстранты подходят к проспекту Независимости по улице Сурганова. Хвост колонны тем временем еще не дошел до площади Бангалор. Очевидцы...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.