|
Колонна демонстрантов свернула с проспекта Машерова на улицу Богдановича
27.09.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Голова колонны демонстрантов дошла до пересечения проспекта Машерова с улицей Богдановича. Дорогу в направлении проспекта Независимости им перекрыли машины ГАИ. Группа молодых людей оторвалась от колонны и резко побежала в направлении гаишников, те быстро уехали.
Демонстранты повернули на улицу Богдановича в сторону площади Бангалор. Они скандируют "Жыве Беларусь!" и "Света — наш президент!". Сегодняшний марш, напомним, проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".
Хвост колонны находится в районе моста через Свислочь на проспекте Машерова.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 сентября. Голова колонны демонстрантов дошла до пересечения проспекта Машерова с улицей Богдановича. Дорогу в направлении проспекта Независимости им...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)