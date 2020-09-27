Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Голова колонны демонстрантов дошла до пересечения проспекта Машерова с улицей Богдановича. Дорогу в направлении проспекта Независимости им перекрыли машины ГАИ. Группа молодых людей оторвалась от колонны и резко побежала в направлении гаишников, те быстро уехали.

Демонстранты повернули на улицу Богдановича в сторону площади Бангалор. Они скандируют "Жыве Беларусь!" и "Света — наш президент!". Сегодняшний марш, напомним, проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".

Хвост колонны находится в районе моста через Свислочь на проспекте Машерова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колонна демонстрантов свернула с проспекта Машерова на улицу Богдановича Минск, 27 сентября. Голова колонны демонстрантов дошла до пересечения проспекта Машерова с улицей Богдановича. Дорогу в направлении проспекта Независимости им...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.