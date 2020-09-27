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Демонстранты продолжают шествие по проспекту Независимости в противоположную от центра города сторону  

27.09.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Участники марша продолжают шествие по проспекту Независимости в противоположную от центра города сторону.

Голова колоны к настоящему времени дошла до пересечения проспекта с улицей Волгоградской. Хвост находится на пересечении проспекта и улицы Сурганова, сообщают корреспонденты БелаПАН.

Демонстранты идут по проезжей части, но ГАИ не перекрывала движение транспорта, поэтому периодически возникают пробки — машины сворачивают с проспекта на боковые улицы либо разворачиваются и едут в обратную сторону.

Участники акции скандируют "Уходи!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Далучайся!", "Света — наш президент!".

Сегодняшний марш сторонников перемен проходит под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 сентября. Участники марша продолжают шествие по проспекту Независимости в противоположную от центра города сторону. Голова колоны к настоящему времени...
 
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