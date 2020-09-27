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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
27.09.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
Темой беседы стало резкое обострение ситуации в зоне
"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений",– говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны отметили, что необходимо предпринять все усилия для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, главное же в настоящий момент – прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Независимость могут признать
Как заявил, выступая в парламенте, Никола Пашинян, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (другое название Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", – заявил, в частности, Пашинян.
Что происходит в Нагоорном Карабахе
В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.
По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Истоки конфликта
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений.
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