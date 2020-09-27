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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

27.09.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

© Sputnik /
Конфликт в Нагорном Карабахе: военное положение и жертвы среди населения

Темой беседы стало резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений",– говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны отметили, что необходимо предпринять все усилия для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, главное же в настоящий момент – прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Независимость могут признать

Как заявил, выступая в парламенте, Никола Пашинян, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (другое название Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", – заявил, в частности, Пашинян.

Что происходит в Нагоорном Карабахе

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.

© Photo : МИД Норвегии / Frode Overland Andersen : NATOs hovedkvarter
НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

Истоки конфликта

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений.
 
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