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Лукашенко ответил Макрону по поводу ситуации в Беларуси
28.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу ситуации в республике.
Ранее Макрон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявил, что белорусские власти неспособны воспринимать "логику демократии". Французский лидер выразил мнение, что Лукашенко должен уйти в отставку.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", - цитирует
Белорусский лидер напомнил, что Франция периодически сталкивается и с другими протестными явлениями, такими как мусульманские акции или движение BLM.
Лукашенко подчеркнул, что Минск готов предложить себя в качестве уже доказавшей эффективность переговорной площадки для мирной передачи власти протестующим любого из вышеуказанных движений. Он посоветовал Макрону меньше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции.
"И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - заявил белорусский лидер.
Массовые протестные акции
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Сам Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад – после начала протестов "желтых жилетов", уверен белорусский лидер.
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