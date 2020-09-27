Лукашенко ответил Макрону по поводу ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу ситуации в республике.

Ранее Макрон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявил, что белорусские власти неспособны воспринимать "логику демократии". Французский лидер выразил мнение, что Лукашенко должен уйти в отставку.

"Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", - цитирует БелТА слова Лукашенко, подчеркнувшего, что Макрон не оставил свою должность, а протесты во Франции стали уже привычным явлением.

Белорусский лидер напомнил, что Франция периодически сталкивается и с другими протестными явлениями, такими как мусульманские акции или движение BLM.

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов предложить себя в качестве уже доказавшей эффективность переговорной площадки для мирной передачи власти протестующим любого из вышеуказанных движений. Он посоветовал Макрону меньше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции.

"И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - заявил белорусский лидер.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко . По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Читайте также: