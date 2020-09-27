ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко ответил Макрону по поводу ситуации в Беларуси

28.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу ситуации в республике.

Ранее Макрон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявил, что белорусские власти неспособны воспринимать "логику демократии". Французский лидер выразил мнение, что Лукашенко должен уйти в отставку.

© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: будущее Беларуси будет решено не на баррикадах, а в ходе диалога

"Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", - цитирует БелТА слова Лукашенко, подчеркнувшего, что Макрон не оставил свою должность, а протесты во Франции стали уже привычным явлением.

Белорусский лидер напомнил, что Франция периодически сталкивается и с другими протестными явлениями, такими как мусульманские акции или движение BLM.

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов предложить себя в качестве уже доказавшей эффективность переговорной площадки для мирной передачи власти протестующим любого из вышеуказанных движений. Он посоветовал Макрону меньше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции.

"И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - заявил белорусский лидер.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад – после начала протестов "желтых жилетов", уверен белорусский лидер.
 
Новости дня
Новости политики
 
Демонстранты дошли до Восточного кладбища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика