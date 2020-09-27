Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье.

Около 18.10 голова колонны достигла станции метро "Восток", которая ранее была закрыта для входа и выхода пассажиров, а затем Восточного кладбища. Марш продолжается около четырех часов, количество участников сейчас уменьшилось.

Ожидается, что метрополитен вскоре объявит о закрытии последних станций первой линии в восточном направлении "Борисовский тракт" и "Уручье".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты дошли до Восточного кладбища Минск, 27 сентября. Участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье. Около 18.10 голова колонны...

Захар Щербаков, БелаПАН.