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Демонстранты дошли до Восточного кладбища
28.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье.
Около 18.10 голова колонны достигла станции метро "Восток", которая ранее была закрыта для входа и выхода пассажиров, а затем Восточного кладбища. Марш продолжается около четырех часов, количество участников сейчас уменьшилось.
Ожидается, что метрополитен вскоре объявит о закрытии последних станций первой линии в восточном направлении "Борисовский тракт" и "Уручье".
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. Участники марша протеста продолжают идти по проспекту Независимости в сторону густонаселенного микрорайона Уручье. Около 18.10 голова колонны...
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