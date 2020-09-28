Twitter ввел санкции против РИА Новости

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.

Пользователи, у которых нет подписки на страницу информагентства, теперь не смогут ее найти ни в России, ни в других странах. Ранее аналогично были заблокированы профили RT и Sputnik.

"Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения", – прокомментировали эту меру в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

Ранее руководство этой соцсети заявило, что будет маркировать страницы СМИ, которые контролируют власти. Однако данное правило не соблюдается в отношении всех.

Например, подобной отметки нет у "Голоса Америки" или "Радио свобода", констатировали в пресс-службе. При этом пометка "Государственное издание" есть в личном аккаунте Маргариты Симоньян.

"Это такие равноправие и справедливость. И, конечно, правильная "свобода слова", куда же без нее. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор", – добавили в пресс-службе.