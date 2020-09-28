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Twitter ввел санкции против РИА Новости
28.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.
Пользователи, у которых нет подписки на страницу информагентства, теперь не смогут ее найти ни в России, ни в других странах. Ранее аналогично были заблокированы профили RT и Sputnik.
© Sputnik / Александр Кряжев
"Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения", – прокомментировали эту меру в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
Ранее руководство этой соцсети заявило, что будет
Например, подобной отметки нет у "Голоса Америки" или "Радио свобода", констатировали в пресс-службе. При этом пометка "Государственное издание" есть в личном аккаунте Маргариты Симоньян.
"Это такие равноправие и справедливость. И, конечно, правильная "свобода слова", куда же без нее. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор", – добавили в пресс-службе.
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Пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут ее найти ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом были...
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