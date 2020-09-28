ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко в будущем году собирается проехать по Сибири

28.09.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается посетить Сибирь. Об этом он заявил за встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым.

"Для меня все, что за Уралом, – это романтика. Думаю, что в будущем году мне удастся развеять эту романтику и побывать в основных точках России, и в Сибири в том числе. Посмотреть, что же там за Сибирь", – сказал Лукашенко.

© Sputnik / Валерий Мельников
Лукашенко – губернатору Псковской области: чаще приезжайте в Беларусь

"Приятно видеть еще одного губернатора, сибиряка. Наши отношения к сибирякам вы хорошо знаете, и не потому, что туда в свое время уехало очень много белорусов. Думаю, что вы с ними не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, и думаю, что таковыми и они являются там в Сибири", – отметил Лукашенко.

"Я один раз был у нефтяников в Сибири. Несколько раз приземлялся в Новосибирске, в лютую сибирскую погоду. Но мне показалось, что такая, как в Беларуси иногда бывает, под тридцать градусов. Но я человек зимний, для меня хорошая погода", – сказал Лукашенко.

Касаясь темы сотрудничества с Омской областью, Лукашенко отметил, что в этом году товарооборот упал "по определенным причинам".

"Думаю, что к 100 миллионам долларов нам надо стремиться и достигать этого товарооборота", – сказал Лукашенко.

Товарооборот Беларуси и Омской области за январь – июль этого года составил $35,1 млн, в том числе $22,5 млн – белорусский экспорт. В 2019 году объем взаимной торговли сложился на уровне $87,4 млн.

© Sputnik / Максим Богодвид
Лукашенко предложил главе Ленобласти создать рыбное предприятие

Белорусский президент отметил, что Беларусь готова сотрудничать с Омской областью в сфере сельского хозяйства. "Опыт есть, мы с Сахалином в свое время сотрудничали и много сделали", – сказал белорусский президент.

По его словам, белорусы на Сахалине построили агрогородок, распахивали тысячи гектаров земель, которые сегодня плодоносят и дают урожай.

"Омск наполовину ближе, чем Сахалин, к нам, поэтому мы готовы с вами сотрудничать. Ведь сегодня тысячи километров – это уже не расстояния. Вы знаете наши возможности и в промышленности, а мы ее не разрушили, мы сохранили то, что было в советские времена. Мы готовы поработать с вам в том числе и в области технологий. Готовы создавать у вас и сборочные производства, совместные предприятия, сервисные центры, если это вам выгодно", – отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь готова продавать этому российскому региону технику по выгодным ценам, в том числе с использованием лизинговых схем.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник президент Беларуси встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым.
 
Новости дня
Новости политики
 
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика