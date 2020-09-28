Лукашенко в будущем году собирается проехать по Сибири

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается посетить Сибирь. Об этом он заявил за встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым.

"Для меня все, что за Уралом, – это романтика. Думаю, что в будущем году мне удастся развеять эту романтику и побывать в основных точках России, и в Сибири в том числе. Посмотреть, что же там за Сибирь", – сказал Лукашенко.

"Приятно видеть еще одного губернатора, сибиряка. Наши отношения к сибирякам вы хорошо знаете, и не потому, что туда в свое время уехало очень много белорусов. Думаю, что вы с ними не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, и думаю, что таковыми и они являются там в Сибири", – отметил Лукашенко.

"Я один раз был у нефтяников в Сибири. Несколько раз приземлялся в Новосибирске, в лютую сибирскую погоду. Но мне показалось, что такая, как в Беларуси иногда бывает, под тридцать градусов. Но я человек зимний, для меня хорошая погода", – сказал Лукашенко.

Касаясь темы сотрудничества с Омской областью, Лукашенко отметил, что в этом году товарооборот упал "по определенным причинам".

"Думаю, что к 100 миллионам долларов нам надо стремиться и достигать этого товарооборота", – сказал Лукашенко.

Товарооборот Беларуси и Омской области за январь – июль этого года составил $35,1 млн, в том числе $22,5 млн – белорусский экспорт. В 2019 году объем взаимной торговли сложился на уровне $87,4 млн.

Белорусский президент отметил, что Беларусь готова сотрудничать с Омской областью в сфере сельского хозяйства. "Опыт есть, мы с Сахалином в свое время сотрудничали и много сделали", – сказал белорусский президент.

По его словам, белорусы на Сахалине построили агрогородок, распахивали тысячи гектаров земель, которые сегодня плодоносят и дают урожай.

"Омск наполовину ближе, чем Сахалин, к нам, поэтому мы готовы с вами сотрудничать. Ведь сегодня тысячи километров – это уже не расстояния. Вы знаете наши возможности и в промышленности, а мы ее не разрушили, мы сохранили то, что было в советские времена. Мы готовы поработать с вам в том числе и в области технологий. Готовы создавать у вас и сборочные производства, совместные предприятия, сервисные центры, если это вам выгодно", – отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь готова продавать этому российскому региону технику по выгодным ценам, в том числе с использованием лизинговых схем.