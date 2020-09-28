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Лукашенко губернатору Псковской области: Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот

28.09.2020 12:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 сентября. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью РФ не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым 28 сентября в Минске.

"Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Вы у нас бываете. Бывайте чаще, — добавил он. — Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям — тут мы и запретить им не можем. Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет".

По словам Лукашенко, они с Владимиром Путиным договорились активизировать региональное сотрудничество. "Это очень важно, потому что (часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, напрямую пойдя на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз", — сказал он.

Лукашенко также отметил, что руководству Псковской области хорошо известны возможности Беларуси. По его словам, Беларусь готова предложить широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства.

Ведерников, в свою очередь, заявил: "Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование". "Из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году у нас товарооборот снизился почти на 20%, но тем актуальнее наш визит", — добавил российский губернатор.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 сентября. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью РФ не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом...
 
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