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Лукашенко губернатору Псковской области: Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот
28.09.2020 12:41 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 28 сентября. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью РФ не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым 28 сентября в Минске.
"Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По словам Лукашенко, они с Владимиром Путиным договорились активизировать региональное сотрудничество. "Это очень важно, потому что (часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, напрямую пойдя на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз", — сказал он.
Марина Носова, БелаПАН.
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Лукашенко губернатору Псковской области: Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот
Минск, 28 сентября. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью РФ не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом...
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