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Главы МИД Литвы и Латвии о Беларуси: ситуация патовая, мужество людей - беспрецедентно

28.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич полагает, что в Беларуси сложилась патовая ситуация, а его литовский коллега Линас Линкявичюс отмечается мужество и героизм граждан Беларуси.

Как заявил эфире Латвийского телевидения  глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, нынешняя власть в Беларуси получает «большую политическую и экономическую поддержку из России». При этом Евросоюз должен оказать максимальную поддержку белорусам, сохраняя баланс и невмешательство во внутренние дела страны, полагает дипломат. При этом он уверен, что решить свои проблемы могут только сами белорусы.

Коллега Рынкевича Линас Линкявичюс написал на своей странице в соцсети о том, что восхищен мужеством белорусов.

«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что Литва твердо поддерживает белорусов в их борьбе, добавив на белорусском «Жыве Беларусь!».

Напомним, что по данным правозащитного центра «Вясна», накануне по всей Беларуси было задержано более 360 человек. Так в стране завершился пятидесятый день протестов граждан против результатов выборов, прошедших 9 августа.

 

 
 
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич полагает, что в Беларуси сложилась патовая ситуация, а его литовский коллега Линас Линкявичюс отмечается мужество и героизм...
 
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