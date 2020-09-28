Главы МИД Литвы и Латвии о Беларуси: ситуация патовая, мужество людей - беспрецедентно

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич полагает, что в Беларуси сложилась патовая ситуация, а его литовский коллега Линас Линкявичюс отмечается мужество и героизм граждан Беларуси.

Как заявил эфире Латвийского телевидения глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, нынешняя власть в Беларуси получает «большую политическую и экономическую поддержку из России». При этом Евросоюз должен оказать максимальную поддержку белорусам, сохраняя баланс и невмешательство во внутренние дела страны, полагает дипломат. При этом он уверен, что решить свои проблемы могут только сами белорусы.

Коллега Рынкевича Линас Линкявичюс написал на своей странице в соцсети о том, что восхищен мужеством белорусов.

«Мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что Литва твердо поддерживает белорусов в их борьбе, добавив на белорусском «Жыве Беларусь!».