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Сенатор: Форум регионов в онлайн-режиме войдет в историю

28.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ЖОДИНО, 28 сен - Sputnik. Прямые инвестиции из России в этом году уже составили 300 миллионов долларов, сказала председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец, передает корреспондент Sputnik.

По словам сенатора, в Беларуси придают большое значение межрегиональному сотрудничеству. В рамках промышленной секции Форума регионов это подтвердили партнеры из России, которые хорошо знают белорусскую продукцию. 

© Sputnik / Стрингер
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"Готовясь к этому форуму, мы хотели охватить все отрасли. Большое значение придается промышленной кооперации, это основа и создание совместных производств", – рассказала сенатор.

При этом Татьяна Рунец считает, что совместное производство – это основа бизнеса, увеличения ВВП, товарооборота между Россией и Беларусью. А потому здесь сконцентрировано основное внимание.

"В то же время нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, это тоже очень важный спектр наших взаимоотношений с Россией", – подчеркнула она.

Рунец обратила внимание, что представители бизнеса двух стран продолжали активное сотрудничество между собой даже в условиях пандемии. Это требует гармонизации законодательства, что непросто, но очень важно.

"Несмотря на пандемию, прямые иностранные инвестиции из России с начала года составили 300 миллионов долларов, это большая цифра", – уверена сенатор.

Также она обратила внимание, что Форум регионов проходит в формате видеоконференций, но это не новая для участников форма работы, потому что такие режимы уже отработаны с российскими коллегами за время пандемии.

"Форум регионов войдет в историю в таком формате. Связь была отличная, и мы услышали всех докладчиков, услышали ответы на интересующие вопросы. Технологии входят в нашу жизнь, будем общаться, как диктует наше время", – подытожила она.

Впервые в онлайн-формате

Седьмой Форум регионов Беларуси и России начался в понедельник. Ранее планировалось провести встречи белорусской и российской сторон в Минске и Минской области, однако за несколько дней до начала форума решили обсудить все вопросы в режиме видеоконференции из-за COVID-19.

В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. По предварительным оценкам, сумма подписанных на региональном форуме договоров должна составить 700 миллионов долларов.

В этом году на Форуме регионов планируется проработать пять основных тем: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи.

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Теги: Минск
 
 
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Межрегиональный форум Беларуси и России проходит в седьмой раз, но в связи с пандемией коронавируса большинство его мероприятий проходит в режиме...
 
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