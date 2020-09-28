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Гендиректор БелАЗ: Россия для нас – основной стратегический партнер
28.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ЖОДИНО, 28 сен - Sputnik. Кооперация с российскими партнерами на предприятии составляет порядка 50%, сказал гендиректор завода БелАЗ Сергей Никифорович, передает корреспондент Sputnik.
Работа секции по промышленной политике в рамках седьмого Форума регионов Беларуси и России прошла успешно, отметил Никифорович.
"Было затронуто много тем, подведены положительные итоги нашей работы и поставлены цели на будущее. Также мы акцентировали внимание на проблемных вопросах", – отметил он.
© Sputnik / Михаил Метцель
Гендиректор автогиганта добавил, что в этом ключе обсуждались вопросы гармонизации правовой базы в сфере промышленной кооперации вплоть до создания новых предприятий и транснациональных промышленных холдингов.
По его мнению, это приведет не только к увеличению товарооборота между двумя странами, но и позволит совместно выйти на третьи рынки и увеличить экспорт.
Сергей Никифорович рассказал, что на БелАЗ "кооперация с российскими предприятиями составляет около 50%. Продукция, производимая на нашей площадке, порой на 60% состоит из комплектующих производства Российской Федерации".
При этом он обратил внимание, что завод в Жодино работает со всеми российскими регионами.
"Россия для нас – основной стратегический партнер, исторический партнер", – напомнил гендиректор.
По его словам, сейчас ведется работа по формированию портфеля заказов на следующий год с перспективой 2022 года. И Россия остается основным партнером предприятия.
© Sputnik
ОАО "БелАЗ"
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Белорусские и российские предприятия ведут совместную работу по локализации производства и импортозамещению.
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