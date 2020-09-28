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Главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович оштрафован на 405 рублей
28.09.2020 13:39 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 28 сентября. Главный редактор интернет-издания "Наша Ніва" Егор Мартинович оштрафован на 405 рублей (15 базовых величин) по обвинению в участии в несанкционированной акции (ч. 1 ст. 23.34) в ночь на 11 сентября в Минске. Такое решение 28 сентября приняла судья суда Заводского района Минска Елена Некрасова.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 28 сентября. Главный редактор интернет-издания "Наша Ніва" Егор Мартинович оштрафован на 405 рублей (15 базовых величин) по обвинению в участии в...
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