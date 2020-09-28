Александра Герасименя: Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 сентября. Александра Герасименя — белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы призвала представителей мирового спорта обратить внимание на события в Беларуси.

"Впервые в истории суверенной Беларуси наш народ массово протестует против режима диктатуры. Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT-специалисты, молодежь и старики — все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей", — говорится в открытом обращении спортсменки, которое распространил Белорусский фонд спортивной солидарности .

По словам Герасимени, "люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть". "Сотни людей пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. За все дни протеста были задержаны более 12.000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали", — подчеркивает спортсменка.

Она отмечает, что спортсменов и работников спортивной отрасли заставляют молчать, за выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх.

"Но, стоя плечом к плечу, белорусы осознали, насколько вместе они сильны. Более 650 белорусских спортсменов подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в стране. Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность. Поэтому я призываю вас говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси", — заключила Герасименя.

Помимо этого, Александра Герасименя выставила на аукцион свой спортивный костюм, в котором завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Все вырученные средства от продажи лота будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, целью которого является моральная и материальная поддержка белорусских спортсменов, пострадавших от репрессий режима Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александра Герасименя: Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность Минск, 28 сентября. Александра Герасименя — белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года,...

Марина Носова, БелаПАН.