Губернатор Омской области рассказал о переговорах с президентом Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Беларусь и Омская область России готовы сотрудничать в различных областях экономики, сельского хозяйства, а также культуры и спорта, заявил журналистам в понедельник в Минске губернатор Омской области Александр Бурков после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Сейчас договорились с президентом о взаимодействии в сфере культуры. Мы предлагаем проект нашего Омского народного хора и Омской филармонии "Откровения истории". Это спектакль по картинам Сурикова, когда на сцене оживают картины под музыку омского филармонического оркестра и в исполнении танцевальной группы омского народного хора", – сказал губернатор.

"Президент (Александр Лукашенко - Sputnik) очень заинтересовался и сказал обязательно представит площадку, чтобы мы могли это видеть", – отметил губернатор Омской области.

Он также считает, что у Беларуси и Омской области много точек соприкосновения в области спорта.

"За Уралом единственный велотрек в России – это только в Омске. И мы предложили Кубок Содружества провести. В Беларуси очень сильная команда по трековым видам велосипедного спорта. А для нас, для наших спортсменов важен совместный соревновательный процесс, чтобы они подтягивались к уровню белорусских спортсменов", – отметил глава Омской области.

"Мы и в Минск привезем свою команду, и в Омске ждем белорусских спортсменов на велотреке", – сказал губернатор.

Он также заявил, что рассчитывает, что белорусские и омские хоккеисты сразятся на льду.

"Надеемся, что наша команда "Авангард", которая выиграет на Востоке, а "Динамо-Минск" – а Западе, и они сойдутся в финале этого года в хоккейной лиге", – сказал Бурков.

При этом он добавил, что у Беларуси и Омской области очень теплые отношения. По его словам, в регионе проживают более 6 тысяч белорусов, а первые белорусы приехали в Омскую область еще во времена столыпинской реформы.

Визит Буркова в Беларусь начался 27 сентября, у него запланирована встреча с премьером Романом Головченко 28 сентября. 29 сентября губернатор посетит Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", а потом – Могилевскую область.