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МИД Беларуси призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
28.09.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси призвало Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
© Photo : МИД Беларуси
В МИД отметили, что Беларусь серьезно обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров – Азербайджан и Армению – прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сейчас главное – как можно быстрее остановить кровопролитие, чтобы избежать новых жертв.
"Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе", - напомнили в МИД Беларуси.
Что произошло
Очередной виток
В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан.
© AP / Armenian Defense Ministry
Армения еще накануне объявила о введении военного положения и объявила всеобщую мобилизацию. В минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.
В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.
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Беларусь просит Азербайджан и Армению отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.
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