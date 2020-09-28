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Матвиенко призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе начать переговоры

28.09.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить огонь и вернуться к переговорам, заявила спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко.

"Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран Содружества", - говорится в заявлении Матвиенко.

© Sputnik
МИД Беларуси призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Она подчеркнула, что у конфликта не может быть военного решения, любая эскалация приведет, по ее словам, только к новым жертвам как среди военных, так и мирного населения.

"Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов", - добавила спикер Совфеда.

Что произошло?

Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта - Армения и Азербайджан - обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников. 

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан.

© AP / Armenian Defense Ministry
Военный конфликт в Карабахе – фото
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Армения еще накануне объявила о введении военного положения и объявила всеобщую мобилизацию. В Минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.

В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.

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Теги: Минск
 
 
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Россия готова помочь Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования конфликта в Карабахе, отметила спикер Совфеда.
 
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