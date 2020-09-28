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Макрон прибыл с официальным визитом в Литву

28.09.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Литву, сообщает литовское издание Nedelia.lt.

"Это первый визит президента Франции в Литву за почти 20 лет", - говорится в сообщении.

© REUTERS / POOL
Лукашенко ответил Макрону по поводу ситуации в Беларуси

По информации издания, Макрон проведет в Литве два дня. Во вторник он посетит французских военных, которые служат в Рукле в составе батальона НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне визита французского лидера в балтийскую республику заявил, что страны Европы, в особенности Франция и Россия, должны стать посредниками для установления диалога в Беларуси.

Ожидается, что во вторник, 29 сентября, Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь ранее заявил, что Макрон встретится с баллотировавшейся в президенты Беларуси Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече. Позже агентство "Рейтер" со ссылкой на одного из ее советников сообщило, что Тихановская выразила желание встретиться Макроном.

Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что французский лидер 29 сентября встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
 
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