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Макрон прибыл с официальным визитом в Литву
28.09.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Литву, сообщает литовское издание
"Это первый визит президента Франции в Литву за почти 20 лет", - говорится в сообщении.
© REUTERS / POOL
По информации издания, Макрон проведет в Литве два дня. Во вторник он посетит французских военных, которые служат в Рукле в составе батальона НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа накануне визита французского лидера в балтийскую республику заявил, что страны Европы, в особенности Франция и Россия, должны стать посредниками для установления диалога в Беларуси.
Ожидается, что во вторник, 29 сентября, Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь ранее заявил, что Макрон встретится с баллотировавшейся в президенты Беларуси Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече. Позже агентство "Рейтер" со ссылкой на одного из ее советников сообщило, что Тихановская выразила желание встретиться Макроном.
Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны.
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Ожидается, что французский лидер 29 сентября встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
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