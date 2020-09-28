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Литва: для урегулирования ситуации в Беларуси нужны посредники
29.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС и РФ должны выступить посредниками в урегулировании белорусского политического кризиса. Науседа также полагает, что необходимо организовать диалог гражданского общества и властей.
В интервью
«Я считаю, что у нас есть большой потенциал для прогресса в реагировании на события в Беларуси. Я хотел бы призвать европейские страны, и в частности Францию, а также Россию взять на себя роль посредников, чтобы установить мирный диалог между властями Минска и гражданским обществом», — сказал он.
Также Науседа верит в то, что на Саммите ЕС на этой неделе наконец будет принято решение по санкциям в отношении отдельных белорусов.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
В ЕС, США, Канаде,
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Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС и РФ должны выступить посредниками в урегулировании белорусского политического кризиса. Науседа также полагает,...
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