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Литва: для урегулирования ситуации в Беларуси нужны посредники

29.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС и РФ  должны выступить посредниками в урегулировании белорусского политического кризиса. Науседа также полагает, что необходимо организовать диалог гражданского общества и властей.

В интервью Le Figaro перед визитом в Вильнюс президента Франции Эммануэля Макрона Науседа отметил также, что призывает все страны быть посредниками в формировании диалога властей Беларуси и ее народа. При этом литовский президент уверен, что сейчас Александр Лукашенко не готов к диалогу, но ситуация может измениться.

«Я считаю, что у нас есть большой потенциал для прогресса в реагировании на события в Беларуси. Я хотел бы призвать европейские страны, и в частности Францию, а также Россию взять на себя роль посредников, чтобы установить мирный диалог между властями Минска и гражданским обществом», — сказал он.

Также Науседа верит в то, что на Саммите ЕС на этой неделе наконец будет принято решение по санкциям в отношении отдельных белорусов.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич высказал предположение, что в Беларуси сложилась патовая ситуация, а его литовский коллега Линас Линкявичюс отмечается мужество и героизм граждан Беларуси. 25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой,  против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии. 

В ЕС, США, Канаде, Норвегии и еще ряде стран Александра Лукашенко с 23 сентября не считают легитимным президентом Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС и РФ  должны выступить посредниками в урегулировании белорусского политического кризиса. Науседа также полагает,...
 
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