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Замглавы делегации Киева в ТКГ отказался ехать в Минск
29.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Заместитель главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что не поедет в Минск из-за непризнания Киевом результатов президентских выборов в Беларуси.
Следующая встреча контактной группы запланирована на 30 сентября, предыдущая прошла 16 сентября в онлайн-формате.
© Sputnik / Стрингер
"Понятно, что после того, как Украина официально не признала результаты выборов президента в Белоруссии, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут (в Минск) на переговоры", - заявил Резников в ходе встречи, которую транслировала Ассоциация правоведов Украины.
Но, тем не менее, он уточнил, что на сегодняшний день альтернатив Минску как переговорной площадки нет.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после
Массовые протестные акции
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Политик высказал мнение, что и остальные члены делегации не поедут в Минск, если ТКГ решит снова собраться в "допандемийном" формате.
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