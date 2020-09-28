Замглавы делегации Киева в ТКГ отказался ехать в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Заместитель главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что не поедет в Минск из-за непризнания Киевом результатов президентских выборов в Беларуси.

Следующая встреча контактной группы запланирована на 30 сентября, предыдущая прошла 16 сентября в онлайн-формате.

"Понятно, что после того, как Украина официально не признала результаты выборов президента в Белоруссии, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут (в Минск) на переговоры", - заявил Резников в ходе встречи, которую транслировала Ассоциация правоведов Украины.

Но, тем не менее, он уточнил, что на сегодняшний день альтернатив Минску как переговорной площадки нет.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября, отметил, что официальное вступление главы государства в должность не означает признание его легитимным.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты считающих, что выборы были сфальсифицированы, подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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