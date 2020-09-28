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Макрон обсудил с президентом Литвы ситуацию в Беларуси
29.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Беларуси, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
© REUTERS / Ints Kalnins
Французский лидер в понедельник находится
"Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
Президент Франции выступил за скорейшее введение санкций против официального Минска, а также за возобновление посредничества ОБСЕ для урегулирования ситуации в республике.
"Я хотел бы, чтобы как можно быстрее мы могли принять необходимые санкции. Но также возобновить необходимое посредничество", - сказал Макрон на пресс-конференции.
Франция предложила, чтобы это посредничество осуществляла ОБСЕ, напомнил французский президент. "Франция сделает все, чтобы это посредничество состоялось и продвигалось", - отметил он.
Ожидается, что во вторник, 29 сентября, Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской для обсуждения белорусского кризиса.
Необходим диалог с Россией
Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе также заявил о необходимости вести работу и диалог с Россией.
"Если мы хотим построить прочный мир на европейском континенте, нужно работать с Россией, потому что нас связывают история и география", - сказал Макрон.
По его словам, иногда это худшие моменты истории. "Но мы не можем делать вид, что Европа – остров, далекий от России... Это соседство призывает к стратегической работе для построения архитектуры безопасности", - подчеркнул президент Франции.
Он заверил, что Франция ведет диалог с Россией "со всем уважением к европейским партнерам, в частности к Литве". "Мы его ведем абсолютно прозрачно", - добавил французский лидер.
Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны. В свою очередь
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Французский лидер выступил за скорейшее введение санкций против Минска, а также посредничество ОБСЕ.
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