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Член президиума КС Максим Знак прекращает голодовку в СИЗО
29.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак прекращает голодовку, об этом рассказала его супруга Надежда.
Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО №1 в Минске. Он
© AP / Sergei Grits
"Да, он принял такое решение (завершить голодовку – Sputnik). Чувствует он себя неплохо, хотя, разумеется, после длительного голодания есть изменения, но они несерьезные. Повышенный пульс, пониженное давление, слабость, полуобморочное состояние, также были некоторые изменения в анализах", - рассказала
Она рассказала, что ее супругу теперь предстоит длительный период выхода из голодовки и питание по определенной системе, чтобы не навредить организму.
"Выход из голодовки, как правило, занимает столько же времени, сколько и сама голодовка", - рассказала Надежда.
Массовые протестные акции
Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее
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Теперь Знаку предстоит постепенный выход из голодовки, но при этом ему необходим определенный режим питания.
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