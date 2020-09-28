Член президиума КС Максим Знак прекращает голодовку в СИЗО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак прекращает голодовку, об этом рассказала его супруга Надежда.

Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО №1 в Минске. Он объявил голодовку в связи с несогласием с предъявленным ему обвинением. Голодовка продолжалась около десяти дней.

"Да, он принял такое решение (завершить голодовку – Sputnik). Чувствует он себя неплохо, хотя, разумеется, после длительного голодания есть изменения, но они несерьезные. Повышенный пульс, пониженное давление, слабость, полуобморочное состояние, также были некоторые изменения в анализах", - рассказала РИА Новости жена члена КС.

Она рассказала, что ее супругу теперь предстоит длительный период выхода из голодовки и питание по определенной системе, чтобы не навредить организму.

"Выход из голодовки, как правило, занимает столько же времени, сколько и сама голодовка", - рассказала Надежда.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты считающих, что выборы были сфальсифицированы, подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Почти все члены КС либо задержаны, либо находятся за границей.

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