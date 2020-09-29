Макрон и Тихановская провели встречу в Вильнюсе. О чем говорили?

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской и пообещал приложить усилия для урегулирования политического кризиса в Беларуси.

Светлана Тихановская во время встречи с французским президентом выразила надежду на сплоченную поддержку Европы по отношению к Беларуси и выступила за проведение повторных честных выборов уже в 2020 году.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал выступить посредником в урегулировании кризиса в Беларуси и поспособствовать освобождению политических заключенных. Сама Тихановская также настаивает на проведении в Беларуси новых президентских выборов уже в этом году, что и стало основной темой беседы с Макроном, по информации пресс-службы Тихановской. Там отметили, что во время беседы была поднята тема возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», - также цитирует пресс-служба слова Тихановской.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон, который прибыл в Литву с официальным визитом в понедельник 28 сентября, в ходе совместной с литовским главой государства Гитанасом Науседой заявил, что итоги выборов в Беларуси во Франции не признают. Сообщалось также, что Макрон проведет в Вильнюсе во время своего официального визита в Литву встречу со Светланой Тихановской 29 сентября. Президент Литвы Гитанас Науседа также высказал мнение , что ЕС и РФ должны выступить посредниками в урегулированиибелорусского политического кризиса. Науседа также полагает, что необходимо организовать диалог гражданского общества и властей.