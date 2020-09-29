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Макрон готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси

29.09.2020 11:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 сентября. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Об этом, как сообщает агентство BNS, он заявил журналистам после встречи с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской 29 сентября в Вильнюсе.

"У нас была очень хорошая дискуссия, — сказал Макрон. — Но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне".

По его словам, в урегулировании кризиса в Беларуси может участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса", — отметил Макрон.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 сентября. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Об этом, как...
 
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