Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 сентября. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Об этом, как сообщает агентство BNS , он заявил журналистам после встречи с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской 29 сентября в Вильнюсе.

"У нас была очень хорошая дискуссия, — сказал Макрон. — Но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне".

По его словам, в урегулировании кризиса в Беларуси может участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса", — отметил Макрон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макрон готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси Минск, 29 сентября. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Об этом, как...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.