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Семашко: мы продвинулись в вопросе по поставкам газа в 2021 году
29.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. Работа с Газпромом по вопросу поставок природного газа идет плодотворно, сказал глава белорусской дипмиссии в РФ Владимир Семашко, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отвечая на вопрос о поставках российского газа в будущем году, он рассказал, что 11 сентября состоялась встреча с главой Газпрома Алексеем Миллером и "мы продвинулись в понимании. Нюансы говорить не буду".
"В Санкт-Петербург я выезжал и я считаю, что плодотворно поработали и поговорили. В главных вопросах нашли консенсус, как говорил Мишка Горбачев (президент СССР - Sputnik)", - пошутил белорусский посол.
По его мнению, вопрос с поставками голубого топлива в республику будет решаться поэтапно.
"Какой-то шаг будет с 1 января 2021 года. Я думаю, что единый рынок (газа Беларуси и России - Sputnik) реально создать с 1 января 2022 года", - резюмировал Владимир Семашко.
Также белорусский посол в России высказался по поводу масштабной работы по трем десяткам дорожных карт
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Белорусская сторона считает, что единый рынок газа с Россией реально создать к 1 января 2022 года.
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