Премьер Беларуси: нас пробовали на зуб не год и не два

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Против белорусского государства применялись различные методики цветных революций, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании Форума регионов, передает корреспондент Sputnik.

"Против России и Беларуси идут яростные информационные атаки. Нас, потомков героев-победителей, хотят заставить испытать чувство вины, чуть ли не оправдываться за своих отцов и дедов, которые ценой своей жизни обеспечили мир", – отметил он.

По его словам, многим не нравится независимость Беларуси.

"Нас раскачивали не год и не два, пробовали на зуб применяли самые разные методики цветных революций. Беларусь столкнулась не просто с давлением, а по сути попытками изнутри подорвать наше общество", – считает глава правительства.

При этом Роман Головченко обратил внимание, что пока основное противоборство идет в информационном пространстве, которое "по степени влияния на общество стала четвертой боевой средой наряду с водой, землей и воздухом".

"Осуществляются манипуляции массовым сознанием. Фейковые сообщения, которые наводнили и соцсети, и информационные порталы, несут откровенную ложь и провокации", – уверен белорусский премьер.

После чего добавил, что именно с этого начинаются социальные катаклизмы, в результате чего страдают миллионы, нормы морали и нравственности отодвигаются на второй план.