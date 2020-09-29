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Премьер Беларуси: нас пробовали на зуб не год и не два

29.09.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Против белорусского государства применялись различные методики цветных революций, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарном заседании Форума регионов, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Против России и Беларуси идут яростные информационные атаки. Нас, потомков героев-победителей, хотят заставить испытать чувство вины, чуть ли не оправдываться за своих отцов и дедов, которые ценой своей жизни обеспечили мир", – отметил он.

По его словам, многим не нравится независимость Беларуси.

"Нас раскачивали не год и не два, пробовали на зуб применяли самые разные методики цветных революций. Беларусь столкнулась не просто с давлением, а по сути попытками изнутри подорвать наше общество", – считает глава правительства.

При этом Роман Головченко обратил внимание, что пока основное противоборство идет в информационном пространстве, которое "по степени влияния на общество стала четвертой боевой средой наряду с водой, землей и воздухом".

"Осуществляются манипуляции массовым сознанием. Фейковые сообщения, которые наводнили и соцсети, и информационные порталы, несут откровенную ложь и провокации", – уверен белорусский премьер.

После чего добавил, что именно с этого начинаются социальные катаклизмы, в результате чего страдают миллионы, нормы морали и нравственности отодвигаются на второй план.

 
Теги: Минск
 
 
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Против России и Беларуси идут яростные информационные атаки с целью разрушить коллективную память о победе в Великой Отечественной войне и посеять раздор.
 
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