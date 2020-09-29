Лукашенко: отношения Беларуси и России будут развиваться динамично

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Александр Лукашенко выступил на седьмом Форуме регионов в дистанционном формате, по видеосвязи.

Он отметил, что нынешний саммит важен для Союзного государства и станет еще одним шагом к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими странами.

Президент сказал, что формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше 2 млрд долларов.

"Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России. Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим", – констатировал Александр Лукашенко.

О Великой Победе

Глава белорусского государства вспомнил о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. По мнению Лукашенко, в Беларуси и России трепетно относятся к этой святой дате.

"По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом. Мы сражались за каждый клочок родной земли. В республике развернулось всенародное движение сопротивления. С фашистами боролись даже дети", – заявил он.

Александр Лукашенко напомнил, что на той войне наши народы понесли колоссальные потери. Только в Беларуси погиб каждый третий житель.

Президент подчеркнул, что Беларусь и Россия не могут спокойно наблюдать за попытками отдельных стран сфальсифицировать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками. Поэтому исключительно важно, по мнению Лукашенко, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне.

Глава белорусского государства поблагодарил российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.

О взаимовыгодном сотрудничестве

Президент заявил о нацеленности на сотрудничество с Россией и коснулся различных сфер, в которых взаимодействуют государства – это в том числе образование, наука, торговля и экономическое взаимодействие, реализация инвестиционных проектов. Лукашенко считает, что сотрудничество в сфере образования нужно развивать еще активнее посредством студенческих обменов, стажировок, форумов и конференций, студенческих отрядов. Сегодня около 11 тысяч белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян – в белорусских.

Большее внимание, как заявил глава белорусского государства, в рамках ближайших форумов нужно уделять вопросам сотрудничества в информационном секторе. Это касается и обеспечения информационной безопасности Союзного государства.

Александр Лукашенко также рассказал о подписанном в июне этого года соглашении о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую и инвестиционную привлекательность обоих государств. Он подчеркнул, что правительствам удалось найти компромиссы в вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования. Вместе с тем, резюмировал президент, еще немало задач ждут своего решения. Одна из таких – создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования.

"Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность. Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства", – сказал он.

Заканчивая выступление, Александр Лукашенко высказал убежденность, что белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично, ведь именно в этом заинтересованы братские народы двух стран.