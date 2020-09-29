Адвокат: Колесникова в СИЗО занимается фитнесом и отвечает на письма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Следователи пока не вызывают на допросы фигуранта уголовного дела о призывах к захвату власти , члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

Колесникова является одной из трех обвиняемых по данному делу , двое других – ее соратники, адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Колесникова содержится под стражей в следственной тюрьме в Жодино, ее там оставил суд до 8 ноября. Знак и Салей находятся под стражей в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского.

"Я вчера была у Марии в СИЗО в Жодино, следственный действий с ней пока никаких не проводится. Чувствует она себя прекрасно. В отличной форме, каждый день занимается фитнесом, в том числе во время положенных прогулок на свежем воздухе", - сообщила Sputnik во вторник адвокат Людмила Казак.

По ее словам, Колесникова, которая всегда отличалась "силой духа и позитивным настроем в любой сложной ситуации", находясь в СИЗО, не только сама старается ежедневно заниматься спортом и фитнесом, но и приобщает к этому сокамерниц.

Адвокат также рассказала, что в эти дни основная часть времени оппозиционного политика занята тем, что она отвечает на письма.

"Ей разрешили корреспонденцию, она буквально завалена письмами и открытками со словами поддержки, которые приходят со всех концов станы. Их в день приходит по 50 штук. И на все она отвечает", - рассказала адвокат.

Будет обжаловать решение

Людмила Казак, которую на прошлой неделе судили за участие в несанкционированной уличной акции и неповиновения сотруднику милиции, будет обжаловать решение суда.

"Безусловно, мы будем обжаловать это решение. Готовим жалобу", - сказала адвокат.

В минувшую пятницу суд Октябрьского района Минска назначил ей штраф за неповиновение требованиям сотрудника милиции в размере 25 базовых величин (675 рублей). Задержание адвоката Казак, которая защищает оппозиционного политика, вызвало резонанс в обществе и адвокатской среде. Казак провела ночь в ЦИП ГУВД Минска на Окрестина, после оглашения судебного решения ее отпустили из зала суда.

Дело КС

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. В настоящее время по делу обвинение предъявлено троим: Колесниковой, Знаку и Салею. Знак, который не признает своей вины, на прошлой неделе начал в СИЗО голодовку , держал ее более недели. В минувший понедельник стало известно о прекращении голодовки .

Максимальная санкция статьи, по которой проходят Колесникова, Знак и Салей, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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