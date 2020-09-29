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Адвокат: Колесникова в СИЗО занимается фитнесом и отвечает на письма
29.09.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. Следователи пока не вызывают на допросы фигуранта уголовного
© Sputnik / Анна Нефедова
Колесникова является одной из
"Я вчера была у Марии в СИЗО в Жодино, следственный действий с ней пока никаких не проводится. Чувствует она себя прекрасно. В отличной форме, каждый день занимается фитнесом, в том числе во время положенных прогулок на свежем воздухе", - сообщила Sputnik во вторник адвокат Людмила Казак.
По ее словам, Колесникова, которая всегда отличалась "силой духа и позитивным настроем в любой сложной ситуации", находясь в СИЗО, не только сама старается ежедневно заниматься спортом и фитнесом, но и приобщает к этому сокамерниц.
Адвокат также рассказала, что в эти дни основная часть времени оппозиционного политика занята тем, что она отвечает на письма.
"Ей разрешили корреспонденцию, она буквально завалена письмами и открытками со словами поддержки, которые приходят со всех концов станы. Их в день приходит по 50 штук. И на все она отвечает", - рассказала адвокат.
Будет обжаловать решение
Людмила Казак, которую на прошлой неделе судили за участие в несанкционированной уличной акции и неповиновения сотруднику милиции, будет обжаловать решение суда.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Безусловно, мы будем обжаловать это решение. Готовим жалобу", - сказала адвокат.
В минувшую пятницу суд Октябрьского района Минска
Дело КС
Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. В настоящее время по делу обвинение предъявлено троим: Колесниковой, Знаку и Салею. Знак, который не признает своей вины, на прошлой неделе
Максимальная санкция статьи, по которой проходят Колесникова, Знак и Салей, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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По словам Людмилы Казак, следователи пока не проводят никаких процессуальных действий с обвиняемой по делу о призывах к захвату власти.
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