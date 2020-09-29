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Луцкий: Минску и Москве нужны общие подходы по реагированию на информатаки
29.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. Министр информации Беларуси Игорь Луцкий считает, Минску и Москве нужно выработать общие подходы по реагированию на информационные атаки и провокации.
Данное заявление он сделал во вторник на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России.
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"Нам следует активнее продвигать позитивную повестку белорусско-российского сотрудничества, особенно межрегионального. Нормативно-правовая база для этого есть", – заявил Луцкий.
По его мнению, нужно внимательнее рассмотреть вопрос двустороннего взаимодействия в части законодательного регулирования деятельности СМИ и интернет-ресурсов, а также "выработки общих подходов к реагированию на деструктивные, опасные для государства и общества информационные атаки и провокации".
Луцкий также отметил, что Минску и Москве не хватает практических активных действий по продвижению позитивной информации. "Давайте разрушительной постправде эффективно противопоставим нашу общую созидательную правду", – сказал глава белорусского Мининформа.
VII Форум регионов проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр также коснулся темы фейков и правды в СМИ. "Правда сегодня является, с одной стороны, крайне важным и востребованным информационным продуктом, который продвигать на рынке массовой информации становится все сложнее", – констатировал он.
По его словам, в последнее время и Беларусь, и Россия "стали свидетелями неоднократных информационных атак на наши страны".
"(…)последние события в Беларуси – наиболее яркий пример того, сколь мощными и разрушительными по своим последствиям для общества они могут быть. Скажу главное: правда в тяжелейшей схватке с постправдой выстояла и побеждает", – отметил глававедомства.
Вместе с тем он подчеркнул: "(…) мы должны четко осознавать, что этот белорусский кейс, созданный нашими внешними и внутренними недоброжелателями, есть ни что иное, как проба пера применительно к России".
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Глава белорусского Мининформа считает, что нужно более активно продвигать позитивную повестку белорусско-российского сотрудничества.
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