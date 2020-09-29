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Роскомнадзор просит Twitter объяснить введение санкций против РИА Новости

29.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Роскомнадзор попросил у администрации Twitter Inc. объяснить причины исключения из поисковой выдачи социальной сети российского информационного агентства РИА Новости, сообщает пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Пользователи, у которых нет подписки на страницу информагентства, теперь не могут ее найти ни в России, ни в других странах. Ранее аналогично были заблокированы профили RT и Sputnik. При этом на просьбы ресурсов пояснить причину блокировки в американской компании не отреагировали.

В МИА "Россия сегодня" данные действия Twitter считают актом цензуры СМИ, что противоречит Конституции России.

Сейчас в администрацию социальной сети с просьбой объяснить, по каким причинам в поисковой выдаче отсутствует аккаунт информационного агентства РИА Новости обратился и Роскомнадзор.

"Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта РИА Новости", - говорится в письме российской федеральной службы по надзору в сфере связи.

Ранее руководство Twitter заявило, что будет маркировать страницы СМИ, которые контролируют власти. Однако данное правило не соблюдается в отношении всех средств массовой информации. Например, подобной отметки нет у "Голоса Америки" или "Радио свобода", констатировали в пресс-службе. При этом пометка "Государственное издание" есть в личном аккаунте Маргариты Симоньян.

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Теги: Минск
 
 
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Социальная сеть заблокировала аккаунты РИА Новости, РТ и Sputnik в своей поисковой системе - в России считают данные действия актом цензуры.
 
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