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Роскомнадзор просит Twitter объяснить введение санкций против РИА Новости
29.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Роскомнадзор попросил у администрации Twitter Inc. объяснить причины
© Sputnik / Александр Кряжев
Пользователи, у которых нет подписки на страницу информагентства, теперь не могут ее найти ни в России, ни в других странах. Ранее аналогично были заблокированы профили RT и Sputnik. При этом на просьбы ресурсов пояснить причину блокировки в американской компании не отреагировали.
В МИА "Россия сегодня" данные действия Twitter считают актом цензуры СМИ, что противоречит Конституции России.
Сейчас в администрацию социальной сети с просьбой объяснить, по каким причинам в поисковой выдаче отсутствует аккаунт информационного агентства РИА Новости обратился и Роскомнадзор.
"Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта РИА Новости", - говорится в письме российской федеральной службы по надзору в сфере связи.
Ранее руководство Twitter заявило, что
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Социальная сеть заблокировала аккаунты РИА Новости, РТ и Sputnik в своей поисковой системе - в России считают данные действия актом цензуры.
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