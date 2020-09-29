Политтехнологу Шклярову вместо научных книг в СИЗО дают УК - адвокат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Сроки расследования уголовного дела в отношении известного политтехнолога Виталия Шклярова продлены еще на два месяца, до конца ноября он оставлен под стражей в СИЗО в Минске, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении мужа экс-кандидата в президента Светланы Тихановской – Сергея Тихановского. Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"Я думаю, что он мог переболеть ковидом в СИЗО. Он плохо себя почувствовал. У него пропало обоняние, не мог встать с кровати. Сделали первый тест, он был отрицательным, а второй тест показал наличие антител. Третий тест будут делать, полагаю", сообщил Sputnik во вторник адвокат Гашиннский.

По его словам, Шклярову сроки содержания под стражей продлены еще на два месяца - до 29 ноября. Адвокат уточнил, что за время нахождения в СИЗО с его подзащитным провели три следственных действия два опроса и одну очную ставку.

"С кем была очная ставка - не скажу, я под подпиской", - сказал Гашинский.

Он также рассказал, что находясь в СИЗО, известный политтехнолог, который имеет американский диппаспорт, испытывает определенные неудобства. По словам Гашинского, после того, как его заставили сбрить бороду , мужчину каждый день заставляют бриться.

"Из-за того, что он бреется "на сухую", у него вся шея в язвах", - отметил он.

Но больший дискомфорт Шкляров испытывает от того, что у него в СИЗО нет нужной научной литературы.

"Запретили (администрация СИЗО номер 1 ГУВД Минска - Sputnik) передавать научные книги, говорят - читайте Уголовный кодекс. А он научный сотрудник Гарвардского университета, докторскую диссертацию защитил в Германии. Книги ему нужны для продолжения научной работы. Мы доставили ему две русскоязычные книги по истории политических течений, они неделю пролежали у начальника СИЗО, переда не разрешили. О причинах такого решения администрация СИЗО не сообщает", - рассказал адвокат.

Дело Тихановского

Уроженец Гомеля Виталий Шкляров жил в США. Он позиционирует себя как "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель".

Шкляров в был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении мужа кандидата в президента Светланы Тихановской – Сергея.

Тихановский и еще девять человек были задержаны в Гродно 29 мая во время пикета по сбору подписей. Во время мероприятия произошел инцидент, в результате чего упал сотрудник милиции. По версии МВД, задержанные применили насилие в отношении правоохранителей с целью воспрепятствования их законной деятельности.

Следователи предъявили обвинение Тихановскому и другим лицам по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

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