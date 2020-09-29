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Протокол в отношении журналистки Марии Гриц, задержанной 26 сентября, отправлен на доработку, она остается в ЦИП на Окрестина

29.09.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 сентября. Протокол за неподчинение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП) в отношении корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Марии Гриц отправлен на доработку. Такое решение было принято 29 сентября на заседании в суде Заводского района Минска, сообщили БелаПАН ее коллеги по телеканалу.

Пока неясно, освободят ли журналистку из центра изоляции правонарушителей на Окрестина до начала повторного рассмотрения дела.

Гриц была задержана 26 сентября во время женского марша в Минске. На акции она находилась как участница. До суда Марию поместили в изолятор, несмотря на то что у нее полуторагодовалая дочь.

28 сентября судья суда Заводского района Анастасия Осипчик признала Гриц виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) и оштрафовала на 540 рублей. Однако после суда журналистку не освободили, поскольку в отношении нее был составлен еще один протокол.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 сентября. Протокол за неподчинение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП) в отношении корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Марии...
 
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