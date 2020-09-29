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В Кремле прокомментировали встречу Макрона и Тихановской
29.09.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник утром с Тихановской встретился французский лидер Эммануэль Макрон, который
"Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси. Мы уважаем право и его, и ее", - заявил Песков журналистам.
© REUTERS / Ints Kalnins
Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси на выборах, прошедших в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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По словам Дмитрия Пескова, в Кремле уважают право президента Франции встретиться с гражданкой Беларуси.
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