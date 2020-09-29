В Кремле прокомментировали встречу Макрона и Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник утром с Тихановской встретился французский лидер Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.

"Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси. Мы уважаем право и его, и ее", - заявил Песков журналистам.

Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси на выборах, прошедших в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.

Массовые протестные акции продолжаются в республике с 9 августа - дня выборов. Также проводятся мероприятия сторонников действующей власти.

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