Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в Москве 29 сентября встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.



"Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем — это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права — и его, и ее", — цитирует Пескова ТАСС .



На вопрос, видит ли Кремль какой-то символизм в этих контактах, он ответил: "По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии — мы это так воспринимаем".



Встреча Макрона с Тихановской состоялась 29 сентября в рамках его официального визита в Литву. Накануне вечером Макрон сообщил журналистам, что во время встречи с Тихановской намерен подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Лукашенко как президента, а также обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса, чтобы начать процесс, который будет признан белорусским гражданским обществом и "позволит мирный транзит", исключая внешнее вмешательство.



Сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с Тихановской президент Франции заявил, что готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси.



Тихановская в свою очередь заявила о готовности обсуждать организацию переговоров по выходу Беларуси из кризиса со всеми сторонами, в том числе с Россией. Лучшей платформой для таких переговоров она считает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представитель Кремля прокомментировал встречу Макрона с Тихановской Минск, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в Москве 29 сентября встречу президента Франции Эмманюэля...

БелаПАН.