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Представитель Кремля прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

29.09.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в Москве 29 сентября встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

"Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем — это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права — и его, и ее", — цитирует Пескова ТАСС

На вопрос, видит ли Кремль какой-то символизм в этих контактах, он ответил: "По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии — мы это так воспринимаем".

Встреча Макрона с Тихановской состоялась 29 сентября в рамках его официального визита в Литву. Накануне вечером Макрон сообщил журналистам, что во время встречи с Тихановской намерен подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Лукашенко как президента, а также обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса, чтобы начать процесс, который будет признан белорусским гражданским обществом и "позволит мирный транзит", исключая внешнее вмешательство.

Сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с Тихановской президент Франции заявил, что готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Тихановская в свою очередь заявила о готовности обсуждать организацию переговоров по выходу Беларуси из кризиса со всеми сторонами, в том числе с Россией. Лучшей платформой для таких переговоров она считает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в Москве 29 сентября встречу президента Франции Эмманюэля...
 
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