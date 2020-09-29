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Представитель Кремля прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
29.09.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в Москве 29 сентября встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
БелаПАН.
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Минск, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в Москве 29 сентября встречу президента Франции Эмманюэля...
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