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Скончался старейший арабский правитель – 91-летний эмир Кувейта

29.09.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Старейший арабский правитель 91-летний эмир Кувейта Сабах IV скончался в США, сообщил во вторник министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах.

"Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху", – сказал ас-Сабах.

Кувейтом Сабах IV правил с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

О госпитализации главы государства для проведения медобследования канцелярия эмира Кувейта сообщила 18 июля.

Ряд полномочий главы государства временно назначили исполнять младшего брата эмира и наследного принца Навафа Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха.

Позднее стало известно, что ему сделали операцию, которая прошла успешно. Однако затем эмира Кувейта на аэромобильном госпитале доставили в США. По некоторым данным, ему удалили две опухоли. Власти Кувейта неоднократно заявляли, что состояние здоровья эмира стабильное и он идет на поправку.

 
Теги: Минск
 
 
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Сабах Аль Ахмед Ас Сабах находился на лечении в США с конца июля после проведенной ему операции.
 
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